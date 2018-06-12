Парубий призвал французский бизнес обратить внимание на украинский рынок

Глава парламента, который во вторник, 12 июня, находится с официальным визитом во Францию, сегодня ​​провел встречу с главой Национального собрания Франции Франсуа де Руже. Как сообщает пресс-служба парламента, Парубий поблагодарил Франсуа де Руже за санкции, которые Франция ввела против Российской Федерации.

При этом он отметил, что для Украины евроинтеграция является ключевым вопросом международной политики государства. На пути евроинтеграции для нас важна поддержка Франции, в частности - в международных организациях, - сказал Парубий, добавив, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы невозможно, пока РФ не освободит оккупированные украинские территории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во вторник, 12 июня, подписал законопроект №0189 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине, которое было подписано 29 мая 2018 года в Париже.