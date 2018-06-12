37% граждан Украины не имеют счета в банке, - Смолий

В 2011 году среди взрослого населения Украины 41% жителей имел хотя бы один банковский счет. Об этом во вторник, 12 июня, рассказал журналистам председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, за шесть лет, то есть в 2017 году, этот показатель вырос и составляет уже 63%. Вместе с тем, по мнению главы НБУ, этот показатель недостаточный, так как 37% граждан не имеют счетов в финучреждениях.

В качестве примера он привел показатели стран, где показатель финансовой инклюзии значительно выше.

Так, по данным Смолия, в Армения этот показатель составляет 48%, Чешская Республика - 81%, Венгрия - 75%, Беларусь - 81%, Австрия - 98%, Королевство Нидерланды - 100%, Дания - 100%) где показатель финансовой инклюзии значительно выше.

Глава НБУ также отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии требуется стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году безвыездной надзор Национального банка применил к банкам 155 мер воздействия. Это меньше чем в 2016 году, когда были наказаны 158 банков. Такие данные опубликованы на официальном сайте регулятора во вторник утром, 12 июня. Согласно сообщению, за прошедший год инспекторы НБУ провели 64 инспекционные - 35 плановых и 29 внеплановых - проверки 59 банков.