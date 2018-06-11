Украинцы массово сдают валюту в обменных пунктах банков

Согласно недавно полученным сведениям, в прошлом месяце украинцы продали через банки на 350,6 миллиона долларов больше, чем купили. Таким образом, банки купили у населения наличной валюты на 1,074 млрд долларов, а продали им валюты на 723,3 млн долларов.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов в течение мая, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Кстати, с начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 млн долларов. В частности, в том числе долларов - 771,1 млн долларов (остальное - другие валюты).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в 2017 году среди изъятых из обращения поддельных банкнот продолжают лидировать американские доллары.