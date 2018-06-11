США расширили санкции против России за кибератаки

В соответствии с законодательством 2017 года под санкции попали пять компаний и трое граждан России. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США санкции введены против петербургской фирмы "Дайвтехносервис" - за предоставление материальной и технологической поддержки ФСБ;

компании Digital Security;

"Квант" - за принадлежность или контроль со стороны ФСБ;

ERPScan - за принадлежность или контроль со стороны Digital Security; Embedi - за принадлежность или контроль со стороны Digital Security.

Также под санкции попали Владимир Каганский, которого Минфин называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков. Как сообщают в ведомстве, примерами дестабилизирующей кибер-деятельности России являются деструктивная кибератака NotPetya и кибер-атаки против энергетической сети США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры стран "Большой семерки" в субботу, 9 июня, среди прочего, согласовали возможность введения дополнительных санкций в отношении России, если ее поведение этого потребует.