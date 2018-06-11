Смолий объяснил, почему НБУ не снижают курс доллара

Вместе с тем регулятор постоянно присутствует на рынке. НБУ покупает или продает валюту постоянно и с начала года купил более 1,2 миллиардов долларов в международные резервы.

Об этом в понедельник, 11 июня, рассказал глава НБУ Яков Смолий. Он также заверил, что Центробанк уже давно отошел от фиксированного курса.

Курс сейчас определяет не Национальный банк, а рынок. Правительство использует при составлении бюджета те или иные технические, расчетные показатели, однако конъюнктура рынка их реализации может и не способствовать. Если импорт и экспорт сегодня формируют иной курс, чем заложено в бюджете, мы в это вмешиваться не можем, - пояснил Смолий.

Глава НБУ также отметил, что следит за тем, что бы не было сильных колебаний курса, поскольку они увеличивают неопределенность в экономике и мешают бизнесу и населению принимать долгосрочные решения.

По его словам, если на короткий период выровнять курс при помощи давления Нацбанка, это не убережет от повторения кризисной ситуации в будущем.

Мы не можем зацикливаться на краткосрочной ситуации и не можем позволить себе "одноразовые" решения, которые не решают сути проблемы, - подчеркнул Смолий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Смолий ранее заявил, что если программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будет сорвана, Национальный банк Украины может вернуть валютные ограничения. Вместе с тем, по его словам, Центробанк надеется, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и не придется применять такие меры.