Новый руководитель Минфина ожидает получения транша от МВФ

Об этом она сообщила в интервью изданию The Financial Times.

Как утверждает Маркарова, в настоящее время ведутся переговоры по тарифам на газ и реформе энергетического рынка, и вскоре может завершиться процесс пересмотра выделения транша МВФ.

Также она добавила, чем раньше будет получена финансовая помощь, тем быстрее Украина будет продвигаться по программе реформ.

"Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе", — подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Оксана Маркарова, которая назначена на пост исполнителя обязанностей министра финансов, рассказала о своих приоритетах в работе. Согласно ее словам, она рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с ключевым кредитором МВФ.