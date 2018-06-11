12 июня Европарламент рассмотрит выделение Украине миллиарда евро

Во вторник, 12 июня, европейские депутаты проведут дебаты по поводу предоставления Украине макрофинансовой помощи.
Затем в среду Европейский парламент проголосует за предоставление Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в повестке дня пленарных заседаний Европарламента.
Согласно документу 17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.
Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по 500 миллионов евро.
Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 миллионов евро, поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.
4 апреля стало известно, что Украина выполнила только одно условие ЕС для новой финпомощи, из четырех поставленных.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.