12 июня Европарламент рассмотрит выделение Украине миллиарда евро

Затем в среду Европейский парламент проголосует за предоставление Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в повестке дня пленарных заседаний Европарламента.

Согласно документу 17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.

Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по 500 миллионов евро.

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 миллионов евро, поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.

4 апреля стало известно, что Украина выполнила только одно условие ЕС для новой финпомощи, из четырех поставленных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.