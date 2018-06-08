13:15 08.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196277:Polishuk

За пять месяцев в местные бюджеты поступило на 22,6% больше налогов - ГФС

За пять месяцев текущего года в местные бюджеты поступило на 22,6% больше налогов, чем в соответствующем периоде прошлого года.

За пять месяцев в местные бюджеты поступило на 22,6% больше налогов - ГФС

Об этом в пятницу, 8 июня, сообщила Государственная фискальная служба. По данным ведомства, это 16,3 миллиардов гривен.

Также отмечается, что в мае в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 20,6 миллиардов гривен. По сравнению с маем прошлого года поступления выросли на 25%, или на 4,1 миллиардов гривен.

С начала года в сводный бюджет поступило 85 миллиардов гривен налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 25%, или на 17 миллиардов гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступление налога и сбора на доходы физических лиц в мае составили 18,2 миллиардов гривен. По сравнению с маем прошлого года эти поступления возросли на 28%, или на 4 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение пяти месяцев прошлого года сбор платежей в общий фонд госбюджета увеличился на 40,8 миллиардов гривен или на 13,4%.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент США ради Ким Чен Ына сократил пребывание на саммите G7 Петренко предлагает депутатам сажать злостных "алиментщиков" в тюрьму Гройсман представил в Минфине нового министра Россия нанесла масштабный авиаудар в Сирии, десятки погибших
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив