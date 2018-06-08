Украина нарастила экспорт меда в Германию

По информации ведомства, в течение пяти месяцев 2018 года Украина отправила на экспорт меда на сумму 33,9 млн долларов.

Стоит отметить, что больше всего украинского меда покупали в Германия, рост покупок вырос на 32 процентов на 10,9 млн долларов, в Польше на 17 процентов до 5,8 млн долларов, и в Бельгии более чем на 13,3% и до 4,5 млн долларов. Что касается других стран, там украинской продукции меда закупили на 12,7 млн долларов.

За этот же период импортировано меда на 12 млн долларов, больше всего - из Чехии.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда. Доля Украины в общем мировом объеме экспорта меда в 2017 году составила 10%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с лидером Республики Болгария Бойко Борисовым. В ходе встречи украинский президент отчитался об увеличении за первый квартал 2018 года товароооборота между двумя государствами на 37 процентов, что вдвое больше, чем в предыдущем году.