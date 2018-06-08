Наличный доллар сохранился на прежнем уровне

Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,17 гривен, а евро можно купить по 31,07 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,06, продажи 26,09 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9717, продажи - 26,1741 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,88, продажи - 30,50 - 31,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5468, продажи - 31,0688 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,161, продажи - 4,140 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,718, продажи 4,291 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 7 июня 2018 года, наличный доллар набрал еще две копейки. Наличный евро повысился на 20 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,17 гривен, а евро можно было купить 30,98 гривен.