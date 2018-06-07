Власти Швеции поприветствовали строительство "Северного потока-2"

Об этом сообщает Sveriges Radio.

Согласно словам Дамберга, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".

Напоследок министр предпринимательства и инноваций Швеции добавил, что накануне разрешение Финляндии на строительство "Северного потока-2" обжаловали в суде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проекта "Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу. Таким образом, Германия сможет полностью контролировать главный газотранспортный канал, который будет проходить по дну Балтийского моря, что может полностью переформатировать теперешнюю ситуацию на европейском рынке энергетики.