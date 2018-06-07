В "Газпроме" прокомментировали, почему не выплачивают Украине 2,6 млрд долларов

Об этом передают СМИ Российской Федерации.

Как заявил заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, на сегодняшний день в компании нет никакой уверенности в том, что если они заплатят деньги сейчас, то получат их обратно. В частности, только в том случае, если судебное решение будет изменено или отменено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром". Активы арестованы для выплаты "Нафтогаз Украине" 2,6 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В "Нафтогазе" также рассказали, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.