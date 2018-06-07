16:39 07.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В "Газпроме" прокомментировали, почему не выплачивают Украине 2,6 млрд долларов

Представители российской транснациональной энергетической корпорации "Газпром" не хотят выплачивать украинскому НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долларов согласно решению суда Стокгольма. Причиной этому является опасение того, что украинское государство не вернет соответствующие средства в случае удовлетворения апелляции российской стороны.

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Об этом передают СМИ Российской Федерации.

Как заявил заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, на сегодняшний день в компании нет никакой уверенности в том, что если они заплатят деньги сейчас, то получат их обратно. В частности, только в том случае, если судебное решение будет изменено или отменено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром". Активы арестованы для выплаты "Нафтогаз Украине" 2,6 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. 

В "Нафтогазе" также рассказали, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.


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