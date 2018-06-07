НКРЭКУ решила отложить повышение тарифов на электроенергию

Об этом в четверг, 7 июня, сообщила новый председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко. При этом она отметила, что вопрос повышения тарифов на газ находится в сфере компетенции Кабинета министров, а не нацрегулятора.

Напомним, в феврале 2015 года комиссия утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Однако в 2016 году НКРЭКУ неоднократно повышала уровень цен для промпотребителей.

Последний этап повышения цен для населения, согласно этой концепции, был проведен с 1 марта 2017 года, при этом тарифы для населения выросли на 26-30% - до 90 копеек/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и до 1,68 грн/кВт-ч при потреблении свыше 100 кВт-ч.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.