12:32 06.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Средняя зарплата в АПК поднялась на 22%

В украинском сельском хозяйстве среднемесячная заработная плата в период с января по март текущего 2018 года поднялась на 21,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года и равнялась 5 853 гривны.

Средняя зарплата в АПК поднялась на 22%

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В статистическом ведомстве отмечают, что, в общем, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах государства среднемесячная заработная плата равнялась 6 399 грн, что на 24,8% выше, чем за первый квартал 2017 года.

До этого стало известно, что в Украине в январе 2018 года официальная средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 4 694 гривен, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом согласно информации Госстата, в январе 2018 году средняя зарплата в стране составляла 7 711 гривен, а в январе 2017 года - 6 008 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламентарии приняли в первом чтении законопроект №6490-д "Про стимулирование создания и развитие фермерских семейных домохозяйств".


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