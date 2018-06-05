В МЭРТ опредилили приоритетные проекты для реализации с бизнесом Украины

Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук во время Международной конференции по внедрению государственно-частных партнерств.

По его словам, на сегодня существуют определенные проекты, которые исследуют в контексте государственно-частного партнерства. В частности, одним из них выступает проложение энергетического моста ЕС - Украина, концессия в рамках дорожного фонда, концессия херсонского порта.

До этого министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил передавать стратегические морские порты в концессию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт и строительство дорог в Украине будет выделено 2-3 млрд гривен.