НБУ сообщил, что гривна в мае укрепилась

Это произошло, поскольку была применена жесткая монетарная политика, а также была сохранена благоприятна внешняя ценовая конъюнктура для украинского экспорта. Такие данные в понедельник, 4 июня, опубликованы в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за прошедший месяц.

При этом, в НБУ отмечают, что усиление доллара и ухудшение финансовых условий для стран с развивающимися рынками сказались и на украинском валютном рынке, что проявилось "выходом" части нерезидентов с рынка гривневых облигаций внутреннего государственного займа.

Объем чистой покупки валюты Национальным банком в мае сократился до 181 миллионов долларов с 303 миллионов долларов в апреле, - рассказали в НБУ.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины намерен взобраться на новый позитивный, сравнительно с нынешней ситуацией, уровень инфляции в 2020 году - в пределах пяти процентов. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время выступления на ежегодной исследовательской конференции центральных банков Украины и Польши.