Мексиканские металлурги утратят два млрд долл. из-за пошлин Трампа

Об этом сообщает мексиканская металлургическая ассоциация Canacero.

В тот же час, как отмечается в заявлении ассоциации, металлурги США понесут еще больший ущерб. В ответ на ход США Мексика ввела пошлины на американскую стальную и алюминиевую продукцию в тех же количествах.

При этом в сторону Мексики США выступают нетто-экспортером стали. За последние два года положительное сальдо равгнялось около 3,6 млрд долл. 76% американского экспорта стали уходить на Канаду и Мексику, которые теперь ввели свои ограничения.

В то же время мексиканская металлургическая ассоциация считает, что взаимные пошлины нанесут значительный убыток промышленности всех стран Северной Америки. Поэтому Canacero призывает правительство Мексики защитить национальный рынок стали от вероятного притока дешевого импорта из других стран.

Ассоциация считает оптимальным вариантом освобождение местных металлургических предприятий от действия американских стальных тарифов, как это было сделано в сторону поставщиков из Кореи, Бразилии, Аргентины и Австралии. Она призывает руководство Мексики продолжать искать возможности для нахождения подобного компромисса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", руководство Китая намерено разорвать все достигнутые ранее торговые соглашения с США, если в Белом доме не откажуться от жесткой протекционистской политики.