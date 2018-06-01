Украинский урожай зерна равняется 45-50 млн тонн в год

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Одесской области.

Лидер страны сообщил, что 40-50 млн тонн зерна в год сегодня уже урожай, который никого не удивляет - стабильный урожай страны. Львиный процент уходит на экспорт, обеспечивая стабильность национальной денежной единицы, обеспечивая валютный платежный баланс Украины.

Порошенко отметил, что платежный баланс Украины в феврале 2018 был сведен с профицитом на сумму 252 млн долларов, поэтому для украинцев развитие портовой инфраструктуры - это вопрос национальной, государственной безопасности.

В Украине по состоянию на 30 мая 2018 года посеяно ранних зерновых и зернобобовых культур на территории около семи млн га.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Индия сократила импорт украинской пшеницы за 2017-2018 экономический год почти в три раза, до 1,87 млн тонн сравнительно с 5,47 млн тонн в 2016-2017 году.