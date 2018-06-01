09:19 01.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин облегчил оплату налогов с помощью телефона

Министерство финансов в рамках работы над упрощением процесса уплаты налогов готовит запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет платить налоги.

Минфин облегчил оплату налогов с помощью телефона

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса.

По словам министра, сейчас разрабатывается проект совместно с провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета налогоплательщика.

Таким образом, с помощью мобильного телефона можно будет провести необходимые платежи. Данилюк напомнил, что в Украине уже внедрили такие платежные системы как Google Pay и Apple Pay.

"Так почему мы не можем платить налоги таким же способом?", - добавил чиновник.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на сайте мэрии начали официальное обсуждение проекта утверждения  повышения проездных тарифов на перемещение в городском транспорте Киева. Люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года. 


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