Минфин облегчил оплату налогов с помощью телефона

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса.

По словам министра, сейчас разрабатывается проект совместно с провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета налогоплательщика.

Таким образом, с помощью мобильного телефона можно будет провести необходимые платежи. Данилюк напомнил, что в Украине уже внедрили такие платежные системы как Google Pay и Apple Pay.

"Так почему мы не можем платить налоги таким же способом?", - добавил чиновник.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на сайте мэрии начали официальное обсуждение проекта утверждения повышения проездных тарифов на перемещение в городском транспорте Киева. Люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года.