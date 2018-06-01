12:59 01.06.2018 | Экономика | Новости
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ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - Рикард Йозвяк

Послы Европейского союза в пятницу, 1 июня, приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - Рикард Йозвяк

Запрет будет продлен еще на один год. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его данным, послы Евросоюза приняли соответствующее решение. Оно будет одобрено министрами 18 июня, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на встрече 8 мая Комитет постоянных представителей 28 стран-членов Евросоюза рассмотрел дополнительные санкции в отношении России. Они касаются проведения выборов президента России в оккупированном Крыму.


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