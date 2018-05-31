Украины может выйти на внешний рынок заимствований без очередного транша МВФ, - Смолий

Такое мнение высказал в четверг, 31 мая, на совместной конференции центробанков Украины и Польши в Киеве глава НБУ Яков Смолий. По его словам, это будут немного более дорогие заимствования, нежели предыдущие.

Их объем будет меньше, чем заявлен Минфином. Однако Но, безусловно, это возможно, - подчеркнул Смолий.

Напомним, руководство Национального банка Украины надеется получить в текущем 2018 году от Международного валютного фонда очередной транш.

При этом, как сообщал УРА-Информ, объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 миллиардов долларов.