13:15 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195522:Polishuk

Украины может выйти на внешний рынок заимствований без очередного транша МВФ, - Смолий

Национальный банк Украины считает возможным размещение Министерством финансов еврооблигаций в случае дальнейшего промедления в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Украины может выйти на внешний рынок заимствований без очередного транша МВФ, - Смолий

Такое мнение высказал в четверг, 31 мая, на совместной конференции центробанков Украины и Польши в Киеве глава НБУ Яков Смолий. По его словам, это будут немного более дорогие заимствования, нежели предыдущие.

Их объем будет меньше, чем заявлен Минфином. Однако Но, безусловно, это возможно, - подчеркнул Смолий.

Напомним, руководство Национального банка Украины надеется получить в текущем 2018 году от Международного валютного фонда очередной транш.

При этом, как сообщал УРА-Информ, объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 миллиардов долларов.


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