Курс наличного доллара в четверг сохранился на прежнем уровне

Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 30,65 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,08 - 26,01, продажи 25,98 - 26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8809, продажи - 26,1187 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,65, продажи - 30,35 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1121, продажи - 30,6498 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,110, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,669, продажи 4,266 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 30 мая 2018 года, наличный доллар подешевел на копейку. Наличный евро потерял 17 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,12 гривен, а евро можно было купить по 30,50 гривен.