13:32 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин планирует переподчинить себе ГФС - СМИ

Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе Государственную фискальную службу.

Кабмин планирует переподчинить себе ГФС - СМИ

На сегодняшний день она подчиняется Министерству финансов. Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники в Минфине, в частности, министерство опровергает информацию ряда СМИ о том, что решение о переподчинении ГФС было принято еще на прошлой неделе.

По его словам, секретариату Кабмина только поручили подготовить проект решения о переподчинении ГФС. Пока мы не видели проект "вживую", в отличие от другого постановления, инициированного Кабмином, - пояснил источник, добавив, что без визы Минфина этот документ не может быть принят.

В свою очередь высокопоставленный чиновник из команды премьера Владимира Гройсмана пояснил изданию, что вариант с переподчинением ГФС "действительно есть и он обрабатывается". В то же время причиной этого является проверка Фискальной службой доходов министра финансов Украины Александра Данилюка.

Напомним, в прошлом году Главное управление ГФС в Киеве дополнительно насчитало министру налоги по доходам, полученным им еще до работы в правительстве. Однако, Данилюк это решение обжаловал в суде. Судебные разбирательства по этому делу еще продолжаются.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины может уже на следующей пленароной неделе уволить Данилюка по инициативе Гройсмана.


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