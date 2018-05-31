ЕС обратится в ВТО из-за новых пошлин США

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сделанное 31 мая 2018 года.

Она отметила, что в Америке пытаются применить угрозы торговыми ограничениями в роли рычага для получения уступок от ЕС. Как добавила Мальмстрем, это в корне неправильное построение бизнеса, особенно в сторону давних партнеров, друзей и союзников.

В частности, Мальмстрем отметила, что ответ Евросоюза на политику США будет пропорциональной в соответствии с нормами ВТО. В данный момент будет инициироваться дело о разрешении дискуссий в ВТО, поскольку американские меры явно противоречат согласованным международным законам.

Администрация главы США Дональда Трампа вводит пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики с первого июня 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что представители Европейского Союза должны ответить на американские пошлины.