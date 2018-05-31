Аналитики прогнозируют цену нефти выше 70 долларов за баррель

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, такие цены будут держаться за счет увеличения добычи сырья производителями ОПЕК.

Согласно недавно полученным сведениям, средняя цена европейской эталонной марки Brent составит 71,68 доллара за баррель в 2018 году. При этом, нефть WTI, в среднем будет торговаться у 66,47 долларов за баррель в 2018 году, а предыдущий прогноз - 63,23 доллара за баррель.

"Геополитическая напряженность вокруг Ирана и Венесуэлы грозит еще большим ограничением предложения сырья, уровень которого уже сдерживается добровольно взятыми обязательствами стран ОПЕК", - отметил аналитик Гарри Чилингарян из BNP Paribas.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с отметки в 80 долларов чуть больше чем за неделю цена за баррель нефти марки Brent снизилась почти до 76 долларов. (...) В значительной степени на падение цены повлияли заявления России и Саудовской Аравии о намерении увеличить объемы нефтедобычи. Кроме того, по словам президента РФ Владимира Путина, Москву удовлетворила бы цена в 60 долларов (за баррель). То есть еще меньше, чем сегодня.