09:48 30.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195380:labazovych

Запасы газа в ПХГ Украины поднялись до 9,4 млрд куб. м газа

По состоянию на 28 мая текущего года, обьем голубого топлива в подземных хранилищах Украины увеличился до 9,414 млрд куб. м. В то время, как за прошедшие сутки, в украинские ПХГ было закачано 58,14 млн куб. м газа.

Запасы газа в ПХГ Украины поднялись до 9,4 млрд куб. м газа

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз.

Примечательно, что в данных за 28 мая указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 30,84 млн куб. м, из Венгрии - 6,76 млн куб. м, из Польши - 0,49 млн куб. м газа. При этом, как в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

Таким образом, в настоящее время украинские ПХГ заполнены на 30%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Сектор Газа - территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе - с Египтом. Террористическая организация ХАМАС использует сектор Газа для проведения подготовки боевиков, которые принимают участие в различных конфликтах на Ближнем Востоке.


Поделиться
Читайте также:
 
Венгрия предложила Украине создать межправительственную группу по "языковому" урегулированию Израиль распахнул двери Абрамовичу, обиженному на Лондон Урагана Мария в Пуэрто-Рико понес жертвы пяти тысяч человек В Киеве на две ночи будет изменена работа двух трамваем
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив