Запасы газа в ПХГ Украины поднялись до 9,4 млрд куб. м газа

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз.

Примечательно, что в данных за 28 мая указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 30,84 млн куб. м, из Венгрии - 6,76 млн куб. м, из Польши - 0,49 млн куб. м газа. При этом, как в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

Таким образом, в настоящее время украинские ПХГ заполнены на 30%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сектор Газа - территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе - с Египтом. Террористическая организация ХАМАС использует сектор Газа для проведения подготовки боевиков, которые принимают участие в различных конфликтах на Ближнем Востоке.