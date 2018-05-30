Судебное решение по "Газпрому" начали выполнять в трех странах

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.

Длительные споры с украинским "Нафтогазом" начали практически реализовываться в пользу Украины в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. Происходит обременение акций и прочих активов "Газпрома".

Как заявил лидер страны, необходимо скоординировать максимум сил, чтобы ситуация не завершилась на этих трех странах и поступлению выигранных средств в Украину поспособствовали также другие государства.

Порошенко подчеркнул, что речь должна идти и об активах, среди которых могут также быть акции "Северного потока", "Северного потока-2" и финансовых средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро предоставят выполнение решений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" утвердил премии в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с " Газпромом" относительно транзитного контракта.