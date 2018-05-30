Долги по зарплате в апреле увеличились на 2,1%

Такие данные во вторник, 29 мая, опубликовала Государственная служба статистики. Так, по данным ведомства, по состоянию на 1 мая общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2473,7 миллионов гривен, или 102,1% по сравнению с 1 апреля 2018 года.

Также отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая составила 1324,9 миллионов гривен или 103,7% по сравнению с 1 апреля 2018 года. То есть долг по зарплате вырос на 3,7%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в апреле текущего года реальная заработная плата увеличилась на 12,5%. При этом по сравнению с мартом зарплата выросла на 0,4%. Такие данные во вторник, 29 мая, опубликовала Государственная служба статистики во вторник. По данным ведомства, средняя номинальная заработная плата штатных сотрудников в апреле увеличилась в годовом измерении на 27,3%, составив 8480 гривен. При этом в марте зарплата составляла 8382 гривен, в феврале - 7828 гривен, а в январе - 7711 гривен.