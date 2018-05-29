10:59 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Общий госдолг сократился на 320 млн долларов

Совокупный государственный долг Украины за апреле текущего 2018 года сократился на 0,4 процента, или на 0,32 млрд долларов до 77,05 млрд долларов.

Общий госдолг сократился на 320 млн долларов

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Отмечается, что государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2 020,98 млрд гривен, или 77,05 млрд долларов против 2 053,60 млрд гривен, или 77,37 млрд долларов месяцем ранее.

В свою очередь, общий размер прямого госдолга составил 1 748,74 млрд гривен.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 280 млн долларов до 38,22 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 4,64 млрд гривен до 746,14 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 28,45 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 272,24 млрд гривен, или 10,38 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в марте нынешнего года совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины вырос на 1,38 миллионов долларов. По состоянию на 31 марта сумм долга составила 72,35 миллиарда долларов.


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