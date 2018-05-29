На ямочный ремонт в Украине выделят 2-3 млрд гривен

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно словам Омеляна, от ранее указанной суммы Дорожного фонда – это около 32,6 млрд гривен. Все остальное - это средний и капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство, отметил украинский министр.

Также Владим Омелян отметил, что в будущем необходимо уменьшать ямочный ремонт дорог и делать капитальный ремонт. Кроме того, в приоритете качество также должны контролировать местные общины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году в Киеве планируют реализовать три масштабных проекта по ремонту и восстановлению дорог. В частности, в направлении от Соломеснкого района и до Печерского. Также капитальный ремонт будет проводиться на улицах Степана Бандеры и Олены Телиги. Таким образом, направление между Шулявским путепроводом и Северным мостом будет полностью соответствовать европейским стандартам городских дорог.