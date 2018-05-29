17:55 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195337:labazovych

На ямочный ремонт в Украине выделят 2-3 млрд гривен

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт и строительство дорог в Украине будет выделено 2-3 млрд гривен. Однако несмотря на это, сейчас на текущий ремонт направлено только 50% необходимых средств.

На ямочный ремонт в Украине выделят 2-3 млрд гривен

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно словам Омеляна, от ранее указанной суммы Дорожного фонда – это около 32,6 млрд гривен. Все остальное - это средний и капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство, отметил украинский министр.

Также Владим Омелян отметил, что в будущем необходимо уменьшать ямочный ремонт дорог и делать капитальный ремонт. Кроме того, в приоритете качество также должны контролировать местные общины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году в Киеве планируют реализовать три масштабных проекта по ремонту и восстановлению дорог. В частности, в направлении от Соломеснкого района и до Печерского. Также капитальный ремонт будет проводиться на улицах Степана Бандеры и Олены Телиги. Таким образом, направление между Шулявским путепроводом и Северным мостом будет полностью соответствовать европейским стандартам городских дорог. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Венгрии полиция задержала водителя автобуса после аварии с участием украинцев Глава Кабмина рассказал об опасности для Европы "Северного потока" Совет ЕС одобрил предоставление одного млрд евро Украине Украинский политзаключенный снова объявил в России голодовку
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив