22:15 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ оценил дефицит финансирования Украины

До 2020 года Украине необходимо дополнительно привлеч 4,5 миллиардов долларов.

МВФ оценил дефицит финансирования Украины

Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в ближайшие два года именно на таком уровне. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 29 мая, на сайте Европейского совета, Фонд определил, что такая сумма выходит за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международными партнерами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

Теперь решение должно быть утверждено на сессии Европарламента.


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