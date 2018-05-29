МВФ оценил дефицит финансирования Украины

Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в ближайшие два года именно на таком уровне. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 29 мая, на сайте Европейского совета, Фонд определил, что такая сумма выходит за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международными партнерами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

Теперь решение должно быть утверждено на сессии Европарламента.