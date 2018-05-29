Forbes назвал самую дорогую компанию мира

В этом году представители IT-сферы не только заняли первое место, но и оккупировали первую пятерку списка. Таким образом, по версии журнала, Apple уже восьмой раз подряд оказывается самой дорогой компанией мира.

В 2018 году ее состояние оценили в 182,8 миллиардов долларов, что на 8% больше, чем годом ранее.

Второе место в десятке самых дорогих компаний досталось Google, которая за год подорожала сразу на 30% и сейчас оценивается в 132,1 миллиардов долларов. Третья строчка досталась Microsoft, капитализация которой выросла на 21% и составляет 104,9 миллиардов долларов.

При этом первая пятерка самых дорогих компаний по версии Forbes полностью состоит из представителей IT-отрасли - ее замыкают Facebook с доходами в 94,8 миллиардов долларов и Amazon - 70,9 миллиардов долларов.

Вместе с тем, один из главных вендоров микрочипов на планете - компания Intel - пробиться в десятку лидеров не смог. Несмотря на рост стоимости бренда на 9%, компания заняла только 14 место с капитализацией в 34,1 миллиардов долларов. Почти сразу за ней идут Cisco и IBM, которые расположились 16 и 17 строках. При этом IBM подешевела в этом году на 4%.

Китайские компании также уверенно наращивают свои капиталы. В этом году Huawei заняла 79 позицию, поднявшись на 15% - до 8,4 миллиардов долларов.

Замыкают "Топ-100" самых дорогих компаний PayPal и Dell, которые подорожали на 33% и 18% соответственно и заняли 98 и 99 позиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, популярный американский журнал Forbes опубликовал мировой список миллиардеров, в котором оказалось сразу семь украинских бизнесменов. Лидирует в рейтинге среди украинских богачей владелец группы СКМ Ринат Ахметов. При этом он оказался только на 334-м месте в общем списке, а его активы оценили в 5,5 миллиардов долларов.