Для Украины возник новый путь экспорта курятины и яиц в Азию

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заключила договор со специальным административным районом на юго-востоке Китая насчет поставки в Гонконг продукции птицеводства.

Для этого со специальным административным округом Гонконга необходимо было согласовать ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы и продуктов из нее, в том числе яиц и яичной продукции из Украины в эту часть Азии. С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте Госпотребслужбы.

До этого у Украины появилась также возможность экспортировать мясо в Катар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специалисты, которые составляют список рейтинга мировых экспортеров куринного мяса, определили Украину в ТОП-десять лидеров, передвинув страну на восьмую позицию.