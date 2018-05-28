Для Украины возник новый путь экспорта курятины и яиц в Азию

В Украине подошли к концу исследования компетентного органа специального административного округа Гонконг, результатом которых стало согласование ветеринарного сертификата на экспорт украинского мяса птицы.
Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заключила договор со специальным административным районом на юго-востоке Китая насчет поставки в Гонконг продукции птицеводства.
Для этого со специальным административным округом Гонконга необходимо было согласовать ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы и продуктов из нее, в том числе яиц и яичной продукции из Украины в эту часть Азии. С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте Госпотребслужбы.
До этого у Украины появилась также возможность экспортировать мясо в Катар.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специалисты, которые составляют список рейтинга мировых экспортеров куринного мяса, определили Украину в ТОП-десять лидеров, передвинув страну на восьмую позицию.