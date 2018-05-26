Криптовалютные биржи снова заговорили о Bitcoin

Согласно информации источника, максимальный показатель за сегодня - 7 611,56 доллара за единицу виртуальной валюты. Одновременно с падением курса Bitcoin набрали в цене его "конкуренты". Так, стоимость Ethereum составляет 597,16, Bitcoin Cash - 1 026,34, Litecoin - 120,71, XRP - 0,6209 доллара за монету.

Напомним, что компания Google с целью защиты своих пользователей от мошенников, начиная с июня запретит всю онлайн-рекламу, связанную с криптовалютой и первичное предложение монет. После обновления пользователи не будут видеть объявления, связанные с криптовалютами, в сервисах Google или на сайтах, где представлены объявления Google. Также компания будет блокировать всех нарушителей правил рекламы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно курс биткоина преодолел отметку в 8 тысяч долларов.