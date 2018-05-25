13:25 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Газ для украинцев вырастет на 60-70 процентов

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк сообщил, что из-за соотношения цен на газ к рыночному уровню, приведет к их увеличению на 60-70 процентов.

Газ для украинцев вырастет на 60-70 процентов

Об этом сообщают украинские СМИ.

Руководитель НКРЭКП отметил, что сейчас пересмотр цен составляет от 60 до 70 процентов.

Кроме того, Вовк разъяснил, что если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15 процентов.

Как известно, ключевыми требованиями МВФ к Украине является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на июнь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета.


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