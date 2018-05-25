Доллар в пятницу в обменниках немного поднялся

Наличный евро набрал копейку. Таким образом, сегодня доллар продавался по 26,14 гривен, в евро можно купить по 30,85 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,25 - 26,06, продажи 26,03 - 26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9385, продажи - 26,1389 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,72, продажи - 30,62 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3496, продажи - 30,8514 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,160, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,632, продажи 4,292 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 24 мая 2018 года, наличный доллар не изменился и сохранился на прежнем уровне. Наличный евро потерял 12 копеек.

Таким образом, вчера доллар продавался по 26,10 гривен, а евро можно было купить по 30,83 гривен.