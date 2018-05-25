В Кабмине ожидают поднятие ВВП в 2018 году на уровне 3%, - Кубив

Об этом сообщает министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

Как заявил Кубив, согласно подсчетам правительства государства, ВВП в текущем году поднимется на три процента, в 2019 его рост составит 3,6%.

Несмотря на это, главные экономисты Всемирного банка произвели подсчеты, согласно которым следует ожидать поднятие экономики в 2018 году на 3,6%, в 2019 - четыре процента.

В то же время реальный ВВП в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года поднялся на 3,1%. За первый квартал 2018 экспорт в Евросоюз обогнал импорт на 27,5 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Украины Петр Порошенко во всеуслышание сделал заявление о том, что его в общем не устраивает уровень роста украинской экономики.