В Евросоюзе угрожают ответить на стальные пошлины Трампа

Об этом сообщает Platts со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Мера выступает защитной и будет реализована в случае, если сторона США не откажется до 1 июня от внедрения своих мер на ввоз европейской стали и алюминия.

В Евросоюзе утверждают, что на втором этапе, с 23 марта 2021 года будут реализованы пошлины на различные товарные группы, вывезенные и купленные у США, в размере 10%, 25% и 50%. Список мер будет внедрен только в случае одобрения со стороны Всемирной торговой организации.

По результатам 2017 года Евросоюз скупил у США 3,2 млн тонн товара из углеродистой стали. Закупка такой же американской продукции, как следует из данных Eurofer, при этом равнялась только 0,101 млн тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Соединённые Штаты Америки могут отложить до 1 июля 2018 года вопрос решения касательно пошлин на металлы для Европейского Союза.