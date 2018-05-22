В Евросоюзе угрожают ответить на стальные пошлины Трампа

В Европейском союзе с 20 июня 2018 года вероятно утвердят пошлину в 25% на плоский и сортовой прокат из углеродистой или легированной стали, произведенной металлургическими американскими компаниями США, а также пошлину в десять процентов на алюминий.
Об этом сообщает Platts со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Мера выступает защитной и будет реализована в случае, если сторона США не откажется до 1 июня от внедрения своих мер на ввоз европейской стали и алюминия.
В Евросоюзе утверждают, что на втором этапе, с 23 марта 2021 года будут реализованы пошлины на различные товарные группы, вывезенные и купленные у США, в размере 10%, 25% и 50%. Список мер будет внедрен только в случае одобрения со стороны Всемирной торговой организации.
По результатам 2017 года Евросоюз скупил у США 3,2 млн тонн товара из углеродистой стали. Закупка такой же американской продукции, как следует из данных Eurofer, при этом равнялась только 0,101 млн тонн.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Соединённые Штаты Америки могут отложить до 1 июля 2018 года вопрос решения касательно пошлин на металлы для Европейского Союза.
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