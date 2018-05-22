Потребность Украины в кредите МВФ оценили в 5,5 млрд долларов

Аналитики Института международных финансов в своем докладу утверждают, что Кабинет министров Украине не сможет обойтись без финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда.
Об этом передает издание "Немецкая волна".
Согласно оценке экспертов, украинское правительство должно вести переговоры с МВФ о выделении Украине новой кредитной линии на сумму до 5,5 миллиардов долларов.
К дальнейшему сотрудничеству с МВФ Украину будет стимулировать сложные тенденции в экономике страны.
Так, в Институте отмечают, что нынешние реальные объемы экспорта из Украины составляют примерно половину от показателей 2008 года, а темпы экономического роста не превышают 2,5-3% в год. Помимо этого, считают эксперты, негативно на экономической ситуации в Украине может сказаться и нынешняя динамика цен на нефть с газом.
Кроме того, в течении ближайших трех лет 2019-2022 гг. отсутствие финансирования Украины достигнет 16,5 млрд долларов, что составляет около 90 процентов имеющихся на сегодня валютных резервов страны. Также к 2021 г. официальный Киев обязан будет выплатить зарубежным кредиторам около 20 млрд долларов внешнего долга.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первый заместитель Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что украинскому правительству необходимо реализовать все три ключевые положения для программы сотрудничества с их ведомством.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов