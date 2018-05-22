10:37 22.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Потребность Украины в кредите МВФ оценили в 5,5 млрд долларов

Аналитики Института международных финансов в своем докладу утверждают, что Кабинет министров Украине не сможет обойтись без финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда.

Потребность Украины в кредите МВФ оценили в 5,5 млрд долларов

Об этом передает издание "Немецкая волна".

Согласно оценке экспертов, украинское правительство должно вести переговоры с МВФ о выделении Украине новой кредитной линии на сумму до 5,5 миллиардов долларов.

К дальнейшему сотрудничеству с МВФ Украину будет стимулировать сложные тенденции в экономике страны.

Так, в Институте отмечают, что нынешние реальные объемы экспорта из Украины составляют примерно половину от показателей 2008 года, а темпы экономического роста не превышают 2,5-3% в год. Помимо этого, считают эксперты, негативно на экономической ситуации в Украине может сказаться и нынешняя динамика цен на нефть с газом.

Кроме того, в течении ближайших трех лет 2019-2022 гг. отсутствие финансирования Украины достигнет 16,5 млрд долларов, что составляет около 90 процентов имеющихся на сегодня валютных резервов страны. Также к 2021 г. официальный Киев обязан будет выплатить зарубежным кредиторам около 20 млрд долларов внешнего долга.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первый заместитель  Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что украинскому правительству необходимо реализовать все три ключевые положения для программы сотрудничества с их ведомством.


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