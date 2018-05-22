12:15 22.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ вводит в обращение монету, посвященную копанию картошки - ФОТО

22 мая Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Копание картошки".

НБУ вводит в обращение монету, посвященную копанию картошки - ФОТО

Как сказано в сообщении НБУ, монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронической наивности образов украинского архетипа.

Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину, которых символизируют две фигуры в форме сердца, - указано в описании монеты.

Номинал монеты - десять гривен. Тираж монеты - четыре тысячи штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни, с зеркальной верхушкой на фоне поля и позолоченная картошка (так же на зеркальном фоне). Внизу размещен малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

На реверсе монеты – изображение сгорбленных мужчины и женщины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 25 апреля, начнет выпуск серии памятных монет с изображением Крыма. Тираж составит 45 тысяч штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам.


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