Запасы газа в хранилищах выросли на 20%

Начиная с 9 апреля 2018 года оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) – компания "Укртрансгаз" нарастила запасы голубого топлива в подземных хранилищах на 1 млрд 468 млн кубометров.
Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза в понедельник, 21 мая.
По предварительным данным, за прошедшие сутки запасы в хранилищах возросли с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 8 млрд 904 млн куб. м. При этом в минувшую субботу, последний отчетный период, в хранилища закачали более 60 млн кубов.
Также в компании уточняют, что с 1 по 19 мая в ПХГ было закачено еще 970,51 млн куб. м, а среднесуточный объем закачки голубого топлива в подземные хранилища Украины в мае-2018 составил 51,08 млн куб. м.
Кстати, с начала мая Украина импортировала 672,302 млн куб. м газа: 588,079 млн куб. м — через Словакию, 57,869 млн куб. м — через Венгрию, 26,353 млн куб. м — через Польшу.
В то же время собственная добыча украинского газа по официальным данным с начала текущего месяца составила 1 059,136 млн куб. м, а транзит голубого топлива через украинскую территорию — 4 343,112 млн куб. м.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил решение об открытии пропускного пункта в городе Рафах на границе с сектором Газа. Соответствующий шаг дает возможность свободно пересекать палестинцам ранее указанное место в течение девятого месяца мусульманского календаря, считает президент.
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