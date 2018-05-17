07:00 17.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на четверг укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 17 мая 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на четверг укрепил гривну

100 долл - 2620,8170 грн;

100 евро - 3088,3708 грн;

10 российских рублей - 4,2065 грн.

При этом регулятор установил на 17 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1088.444251;

Серебро - 13.827263;

Платина - 759.193537;

Палладий - 817.333784.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 16 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2621,0807 грн;

100 евро - 3114,6302 грн;

10 российских рублей - 4,2333 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.


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