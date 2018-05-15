В ЕС планируют прекратить использовать пальмовое масло в биотопливе

Об этом сообщает DW.

Добавки пальмового масла в биотопливо впервые ввели целью обеспечения защиты климату. Теперь в ЕС определяют неправильным такую примесь. Решение связано с тем фактом, что для выращивания специальных масличных пальм люди вынуждены в большом количестве истреблять тропические леса и высушивать болота.

В результате, применение биотоплива ведет к еще более масштабному загрязнению атмосферы углекислым газом

В Европейском парламенте задумали введение жестких требований по применению пальмового масла вне транспортной отрасли.

В то же время Еврокомиссия предлагает не такие радикальные меры. Планируется не запрещать, а некоторым образом ограничить применение пальмового масла в биотопливе. В Еврокомиссии отмечают, что обычное биодизельное топливо может уменьшать свою значимость в части возобновляемой энергетики в ЕС.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на реке Бодрог в Словакии, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов.