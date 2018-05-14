12:35 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Укрнафта снизила квартальную добычу

Государственное предприятие ПАО "Укрнафта" в период с января по март 2018 года сократила извлечение нефти и газоконденсата на 3,6% сравнительно с таким же периодом 2017 года, до 353 тыс. тонн.

Укрнафта снизила квартальную добычу

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Одновременно с этим уровень добывания газа сократился на 16,6%, до 262 млн куб. м, а изготовление сжиженного газа уменьшился на 16,2%, до 29 тыс. тонн. 

Предприятие также в первом квартале 2018 года подняло чистый доход в 17,7 раза по сравнению с таким же периодом 2017 года, до 1,261 млрд грн. 

"Укрнафта" действует, как масшатбнейшая нефтедобывающая компания государства, работающая с 2004 года. Половина ее акций принадлежит государственной компании НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 14 мая 2018 года, находится ниже отметки в 77 долларов за баррель.


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