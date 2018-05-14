11:53 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина выходит на европейский рынок с новыми товарами – ФОТО

Еще с 2017 года украинский бизнес начал продавать в Евросоюз новые товары по 357 позициям. Об этом сообщается в Министерстве экономического развития.

Украина выходит на европейский рынок с новыми товарами – ФОТО

Отмечается, что всего за год поставки новых товаров обеспечили 90,1 млн долларов дополнительных поступлений от экспорта. Среди новых позиций экспорта — пропилен, которые добавили дополнительные 30,1 млн долларов, нефть и нефтепродукты предоставили дополнительные 28,9 млн долларов.

Также производство маяков и пожарных судов, пополнили бюджет на 8,4 млн долларов, круизные, экскурсионные суда и паромы добавили дополнительно 5,4 млн долларов.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.


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