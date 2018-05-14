Украина выходит на европейский рынок с новыми товарами – ФОТО

Еще с 2017 года украинский бизнес начал продавать в Евросоюз новые товары по 357 позициям. Об этом сообщается в Министерстве экономического развития.
Отмечается, что всего за год поставки новых товаров обеспечили 90,1 млн долларов дополнительных поступлений от экспорта. Среди новых позиций экспорта — пропилен, которые добавили дополнительные 30,1 млн долларов, нефть и нефтепродукты предоставили дополнительные 28,9 млн долларов.
Также производство маяков и пожарных судов, пополнили бюджет на 8,4 млн долларов, круизные, экскурсионные суда и паромы добавили дополнительно 5,4 млн долларов.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов