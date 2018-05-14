Украина выходит на европейский рынок с новыми товарами – ФОТО

Отмечается, что всего за год поставки новых товаров обеспечили 90,1 млн долларов дополнительных поступлений от экспорта. Среди новых позиций экспорта — пропилен, которые добавили дополнительные 30,1 млн долларов, нефть и нефтепродукты предоставили дополнительные 28,9 млн долларов.

Также производство маяков и пожарных судов, пополнили бюджет на 8,4 млн долларов, круизные, экскурсионные суда и паромы добавили дополнительно 5,4 млн долларов.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.