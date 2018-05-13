В Украине резко увеличилось количество наличных денег - НБУ

По данным Национального банка Украины на сегодняшний день она составляет 1,191 триллионов гривен. Как сообщает в воскресенье, 13 мая, пресс-служба регулятора, денежная база в Украине в апреле возросла на 4,8% - до 412,24 миллиарда гривен.

Рост за первые четыре месяца 2018 года составил 3,3%. Рост денежной базы был подкреплен как увеличением наличных денег в обороте вне банков, так и увеличением резервных средств в банках, пояснили в НБУ, добавив, что такая динамика обусловлена как ростом остатка по депозитам - на 1,7%, до 859,119 миллиардов гривен, так и объемом наличных средств в обращении вне банков.

Вместе с тем в целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 1,5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте денежная база сократилась до 393,2 млрд гривен.