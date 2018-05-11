12:33 11.05.2018 | Экономика | Новости
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Тайвань планирует отказаться от импорта стали из КНР

Министерство финансов островного государства Тайвань анонсирует окончание антидемпингового и компенсационного анализа импорта стального проката из Китайской Народной Республики. Завершение процесса, запущенного в середине апреля 2018 года, прогнозируют к концу июня текущего года.

Тайвань планирует отказаться от импорта стали из КНР

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Тайваня.

Указанный срок в виде отведенного времени меньшего, чем два месяца, можно считать беспрецедентным в мировой экономической истории. В основном, на антидемпинговые расследования уходит не менее девяти месяцев. В Америке, где применяется упрощенная практика, они длятся как минимум три месяца.

В демпинге подозреваются изготовители некоторых форм горячекатаного проката Китая, оцинкованной стали и нержавеющего холоднокатаного рулонного проката. В сторону импорта нержавеющего горячекатаного проката и углеродистого холоднокатаного сохраняется уровень якобы одержанных китайскими предприятиями экспортных субсидий.

Руководство Тайваня до этого предоставляли информацию по антидемпинговым и компенсационным мониторингам по требованию США. В Белом Доме решили рассмотреть вопрос об избавлении тайваньских металлургов от давления стальных тарифов только при условии, что Тайвань прекратит импорт стальной продукции из Китая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Таоюань на Тайване загорелась фабрика по производству полимеров.


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