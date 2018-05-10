14:34 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине планируют разрешить приватизацию 250 госпредприятий

Дальнейшим пунктом в плане проведения приватизации будет отмена запрета на приватизацию 250 государственных компаний, которые в данный момент пребывают в соответствующем перечне.

В Украине планируют разрешить приватизацию 250 госпредприятий

Об этом сообщает журналистам председатель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров после заседания правительства.

10 мая КМУ утвердил решение о более широком продлении списка объектов собственности Украины, которые направлены на приватизацию в 2018-2020 годах. В их перечне те объекты, которые могут быть приватизированы после утверждения изменений в акты законодательства.

Как заявил Трубаров, всего в перечне из 700 объектов более 250 пребывают в списке объектов, которые не разрешены для приватизации. Это следующее решение, которое необходимо будет принять. По словам Трубарова, их в скорейшем времени следует освободить для приватизации.

В Кабинете министров утвердили постановление "Об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году". 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.


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