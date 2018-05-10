В Украине инфляция в апреле составила 0,8%

Вместе с тем с начала года инфляция составила 4,4%. Такие данные в четверг, 10 мая, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства базовая инфляция в апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года - 3,3%. В Госстате также подсчитали, что в апреле на 1,1% выросли цены на потребительском рынке на продукты питания и безалкогольные напитки.

При этом больше всего подорожали овощи, вместе с тем, подешевели гречневая крупа, яйца, молоко, сало, фрукты, сахар. Также на 0,2% произошел рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.

В ведомстве также напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Национального банка Украины, в марте 2018 года потребительская инфляция продолжила замедляться второй месяц подряд и составила 13,2% в годовом измерении.