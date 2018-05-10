13:51 10.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минэнерго планирует оставить прежней цену на газ с 1 июня

В Министерстве энергетики и угольной промышленности приняли решение отправить на рассмотрение руководства Украины официальное постановление, которое оставит без изменений стоимость газа для населения с 1 июня 2018 года.

Минэнерго планирует оставить прежней цену на газ с 1 июня

Об этом сообщает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства.

По его словам, действие постановления, которое пронумеровано как 187, до начала лета. Он подчеркнул, что до 1 июня цену не в праве изменять. В том случае, если с 1 июня не возникнет никакое другое постановление, то цена по ПСО останется на то уровне, что и для коммерческих лиц.

Как заявил Насалик, на мнение "Нафтогаза" не будут опираться в своих решениях. Министерство энергетики отправит на рассмотрение Кабинета министров постановление, где обсуждается сохранение стоимости на газ для населения.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что будет поставки газа контрагентам будут проходить на льготных условиях до 1 июня.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине большая часть автозаправочных сетей с 5 по 7 мая 2018 года подняли стоимость автогаза.


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